На азовском курорте драка со стрельбой: один убит, двое ранены

В Кирилловке (Запорожская область) произошла драка между двумя группами отдыхающих из Днепропетровской области. В результате драки три человека были ранены, один из них скончался в больнице. Об этом сообщает местный портал РИА Мелитополь в понедельник, 5 августа.

Все пострадавшие были доставлены каретами скорой помощи в Акимовскую ЦРБ.

"Сегодня утром в больнице скончался мужчина, получивший ножевое ранение в грудь. Жизни двоих других пострадавших ничего не угрожает", - сказано в сообщении издания.

Напомним, что ранее в Черновцах произошла групповая поножовщина, в результате которой погиб человек.

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Источник: korrespondent.net