Лента RSS
Подписаться на ленту
05 августа 2019, понедельник, 15:28
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,06
  • € 2,29
05. 08. 2019

Житель Кривого Рога получил срок за надругательство над флагом Украины

В Кривом Роге правоохранители 3 августа задержали мужчину, который находился в розыске за надругательство над флагом Украины. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Днепропетровской области.

38-летний житель Кривого Рога 9 сентября 2017 года в состоянии алкогольного опьянения сорвал Государственный флаг, который висел на балконе многоквартирного дома, и бросил на землю.

Поскольку мужчина уже имел условную судимость за кражу, Долгинцевский суд приговорил его к 2 годам лишения свободы за надругательство над Государственным флагом, а также на год и 1 месяц за предыдущую кражу.

Таким образом мужчина был приговорен судом в целом к 3 годам и одному месяцу лишения свободы. Обжалование им приговора Апелляционный суд Днепропетровской области оставил без изменений.

Злоумышленник не явился на судебное заседание и начал скрываться от правоохранительных органов. 3 августа в рамках операции "Розыск" полиция задержала разыскиваемого преступника. Мужчина доставлен к месту отбывания наказания.

Ранее в Кривом Роге Днепропетровской области неизвестные два раза за месяц поджигали флаг Украины, установленный возле памятной доски погибшим бойцам.

В Херсонской области задержали парня за кражу флага Украины

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Ты почему мне долг не возвращаешь?
- Это экономически невыгодно.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Нужна ли Беларуси интеграция с Россией?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.