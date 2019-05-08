Житель Кривого Рога получил срок за надругательство над флагом Украины

В Кривом Роге правоохранители 3 августа задержали мужчину, который находился в розыске за надругательство над флагом Украины. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Днепропетровской области.

38-летний житель Кривого Рога 9 сентября 2017 года в состоянии алкогольного опьянения сорвал Государственный флаг, который висел на балконе многоквартирного дома, и бросил на землю.

Поскольку мужчина уже имел условную судимость за кражу, Долгинцевский суд приговорил его к 2 годам лишения свободы за надругательство над Государственным флагом, а также на год и 1 месяц за предыдущую кражу.

Таким образом мужчина был приговорен судом в целом к 3 годам и одному месяцу лишения свободы. Обжалование им приговора Апелляционный суд Днепропетровской области оставил без изменений.

Злоумышленник не явился на судебное заседание и начал скрываться от правоохранительных органов. 3 августа в рамках операции "Розыск" полиция задержала разыскиваемого преступника. Мужчина доставлен к месту отбывания наказания.

Ранее в Кривом Роге Днепропетровской области неизвестные два раза за месяц поджигали флаг Украины, установленный возле памятной доски погибшим бойцам.

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Источник: korrespondent.net