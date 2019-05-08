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05. 08. 2019

На Львовщине пять человек пострадали при столкновении двух мотоциклов

Во Львовской области в результате дорожно-транспортного происшествия с участием двух мотоциклов пострадали пять человек. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в понедельник, 5 августа.

Отмечается, что авария произошла в воскресенье, 4 августа, около 3.50 в Сокальском районе. Столкнулись мотоциклы Ява, которым управлял 20-летний житель одного из сел района, и Viper под управлением 23-летнего односельчанина.

В результате столкновения телесные повреждения получили пять человек – водители транспортных средств, 20-летний пассажир Явы и две пассажирки Viper в возрасте 16 и 17 лет.

По данному факту открыто уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения (ч.1 ст.286 УК Украины). Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.

Ранее в Луганской области в Попаснянском районе произошло ДТП с участием двух мотоциклов, за рулем которых были несовершеннолетние. Тогда погибли три подростка, одна девушка госпитализирована.

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Источник: korrespondent.net

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