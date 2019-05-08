Украина просит у США больше Javelin - посол

Украина обратилась к США с запросом о продаже большего количества противотанковых ракетных комплексов Javelin. Об этом заявил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор, передает Радио Свобода.

По его словам, Украина хотела бы приобрести больше Javelin с целью обороны по программе внешних военных продаж Министерства обороны США.

Как сообщалось, спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер сообщил, что Киев просит предоставить системы противовоздушной и прибрежной обороны, а также больше комплексов Javelin.

Напомним, в начале весны прошлого года Пентагон объявил, что Украина получит противотанковые ракетные комплексы Javelin на общую сумму $47 млн, включая 37 пусковых установок и 210 противотанковых управляемых ракет к ним. В конце апреля стало известно, что Украина уже получила это оружие.

Комплексы не применяются в зоне ООС на Донбассе, что было условием предоставления оружия. Тем не менее, президент Петр Порошенко говорит, что после их поступления сепаратисты снизили обстрелы из танков.

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Источник: korrespondent.net