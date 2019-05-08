В РФ горят и взрываются военные склады

Взрыв и пожар произошли на территории воинской части, расположенной в Ачинском районе Красноярского края. На место направлены автобусы для эвакуации, сообщает ТАСС.
В результате взрыва два человека доставлены в больницу с осколочными ранениями, пострадали жилые дома.
"Выбиты окна взрывной волной. Территория (воинской части - ред.) оцеплена", - сказал собеседник агентства.
В Минобороны РФ также сообщили, что личный состав склада, где произошло возгорание пороховых зарядов, эвакуирован. Пожарная бронетехника привлечена к тушению возгорания.
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#ачинск #каменка #взрыв #ачинсквзрыв #2019
Публикация от Dim (@prosk24)
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В каменке не на шутку... #ачинск #пожарывсибири
Публикация от Денис Тараканов (@denis_tarakanov_600)
Напомним, при взрыве в воинской части Азербайджана погибли два человека. Противотанковая мина выпала из рук военнослужащего и взорвалась: двое военных погибли, один ранен.
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Источник: korrespondent.net
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