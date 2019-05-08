Индия привела армию в полную боеготовность

Армию и Военно-воздушные силы Индии привели в состояние повышенной боевой готовности из-за ситуации в Кашмире. Об этом сообщает телеканал ndtv.com.

Силы были приведены в боеготовность после представления в парламенте страны законопроекта, который отменяет закрепленный в конституции страны особый статус индийского штата Джамму и Кашмир. Отметим, особый статус региона закреплен в 370 статье конституции Индии. Эта статья среди прочего требует обязательного одобрения большей части принятых парламентом Индии законов в местной ассамблее.

Так, телеканал со ссылкой на источники отмечает, что индийское правительство направляет дополнительные вооруженные силы в спорный регион Кашмир, речь идет приблизительно о 8 тысячах военнослужащих.

Сообщается, что представители военизированных формирований перебрасываются военно-транспортными самолетами на север страны из разных регионов. На прошлой неделе из центральной части страны в регион было дополнительно переброшено около 35 тысяч военных.

Как сообщалось, последняя перестрелка на границев в штате Кашмир произошла в конце июля. Тогда погибли один военный со стороны Индии и двое со стороны Пакистана.

Напомним, отношения Индии и Пакистана резко обострились в середине февраля, после того как смертник подорвал себя рядом с колонной военизированной полиции в штате Джамму и Кашмир. Жертвами теракта стали 45 человек, ответственность за него взяла на себя группировка "Джаиш-е-Мухаммад".

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Источник: korrespondent.net