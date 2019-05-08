Серия расстрелов в Чикаго: семеро погибших, 50 раненых

В США вновь массово убивают граждан в публичных местах. За сутки в Чикаго, штат Иллинойс, погибли по меньшей мере семеро и получили ранения около 50 человек. Об этом сообщает издание Chicago Tribune.

Акты насилия достигли наивысшего пика накануне — когда только в одной части города был открыт огонь по 17 людям.

Семь человек получили ранения в парке Дугласа, через 2 часа с другой стороны парка был открыт огонь по двум женщинам, через час был открыт огонь по 8 лицах, среди которых есть погибшие.

Департамент полиции Чикаго выпустил аудиозаписи о последней стрельбе, которая демонстрировала почти минуту постоянной стрельбы.

"Ниже приведен звук, что Чикаго должен изменить свои пути о том, как мы обращаемся с правонарушителями", - написал представитель полиции города Энтони Гуглиельми.

Below is the sound that Chicago needs to change its ways on how we handle gun offenders. Audio from the tragic shooting at 18th & Kildare yesterday shows that criminals have no deterrent to carrying illegal guns in our city and this is what residents and police are up against. pic.twitter.com/VwixZwR0Vb — Anthony Guglielmi (@AJGuglielmi) 5 августа 2019 г.

Три стрельбы произошли в районе Огден, где отделение полиции в воскресенье разместили дополнительных офицеров. До понедельника утром по всему городу были расстреляны 55 человек, из них семеро смертельно. Жертвам было от 5 до 56 лет, а расстрелы произошли практически вдоль Западной и Южной стороны города.

Отметим, Министерство иностранных дел Украины решительно осудило серию актов массовой стрельбы, совершенных в течение выходных в Эль Пасо, Техас, в Дейтоне, Огайо и Чикаго, Иллинойс, и которые привели к многочисленным жертвам.

Напомним, что в США 3 августа мужчина с автоматом АК-47 вошел в супермаркет в Эль-Пасо и открыл стрельбу - погибли 20 человек.

На следующий день произошло еще два теракта. В Дейтоне, Огайо, погибли 10 человек, еще 16 были ранены. В Чикаго неизвестный открыл стрельбу по детской площадке - 7 человек получили ранения.

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Источник: korrespondent.net