Лукашенко утвердил дату досрочных выборов в парламент Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указы о назначении выборов в Совет Республики и Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь. Об этом сообщает пресс-служба главы белорусского государства в понедельник, 5 августа.

"Глава государства Александр Лукашенко 5 августа подписал указы № 293 и № 294 о назначении выборов в Совет Республики и Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь 7-го созыва. Они пройдут соответственно 7 и 17 ноября 2019 года", – говорится в сообщении.

Указами предусмотрено, что Центризбирком в соответствии со своими полномочиями организует проведение выборов и осуществляет контроль за исполнением законодательства о выборах.

Согласно документам, местные Советы депутатов, исполнительные и распорядительные органы должны не позднее 8 октября 2019 года провести выдвижение кандидатов в члены Совета Республики. В свою очередь, государственные органы, иные организации должны обеспечить выполнение мероприятий по подготовке и проведению выборов в Палату представителей. Кроме того, Совету Министров поручено обеспечить финансирование расходов на подготовку и проведение обоих выборов за счет средств республиканского бюджета.

В апреле стало известно, что в Беларуси в этом году состоятся досрочные выборы в Палату представителей и Совет Республики. Об этом сказал Александр Лукашенко в послании к белорусскому народу и парламенту. Ранее предполагалось, что срок нынешних полномочий у парламента и президента Беларуси заканчится одновременно – в 2020 году.

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Источник: korrespondent.net