Массовые убийства в США: Трамп распорядился ввести смертную казнь

Президент США Дональд Трамп, комментируя произошедшие в выходные вооруженные нападения на людей в Эль-Пасо и Дейтоне, заявил о необходимости высшей меры наказания для виновных в массовых убийствах и в преступлениях на почве ненависти, передает Reuters.

"Сегодня я даю указание Министерству юстиции подготовить закон, который гарантирует: те, кто совершает преступления на почве ненависти и массовые убийства, будут приговорены к смертной казни, и эта высшая мера наказания будет применяться быстро, решительно, без долгих лет ненужных отсрочек", - сказал он, выступая в Белом доме.

По его словам, администрация попросила ФБР определить, какие дополнительные ресурсы необходимы бюро для расследования и предотвращения подобных преступлений.

Напомним, что в США 3 августа мужчина с автоматом АК-47 вошел в супермаркет в Эль-Пасо и открыл стрельбу - погибли 20 человек.

На следующий день произошло еще два теракта. В Дейтоне, Огайо, погибли 10 человек, еще 16 были ранены. В Чикаго неизвестный открыл стрельбу по детской площадке - 7 человек получили ранения.

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Источник: korrespondent.net