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05. 08. 2019

В Венесуэле заявили об уничтожении двух самолетов с наркотиками

Вооруженные силы Венесуэлы сбили два самолета, на борту которых предположительно перевозились наркотики из Колумбии. Об этом сообщило объединенное командование сил аэрокосмической обороны Венесуэлы в Twitter в понедельник, 5 августа.

"Объединенное командование сил аэрокосмической обороны заметило два самолета, которые пытались вторгнуться в западную часть воздушного пространства с полученными от колумбийских наркоторговцев запрещенными веществами на борту. В соответствии с протоколами и требованиями закона они были нейтрализованы", – говорится в сообщении.

Накануне президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что с начала года правоохранители конфисковали более 22 тонн наркотиков, поступивших с территории Колумбии. Он также назвал соседнюю страну "недееспособным государством, в границах которого процветают контрабандисты, торговцы наркотиками и военизированные формирования".

Напомним, 28 июля Венесуэла обвинила США в нарушении воздушного пространства. Американский самолет-разведчик EP-3E Aries II якобы был замечен в воздушном пространстве страны в зоне ответственности аэропорта города Майкетия и не выходил на связь с авиадиспетчерами Венесуэлы.

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Источник: korrespondent.net

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