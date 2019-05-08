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05. 08. 2019

Поменяли пол премьеру: у Зеленского снова оконфузились

Прес-служба президента Украины Владимира Зеленского угодила в скандал из-за того, что в официальном сообщении назвала премьер-министра Индии Нарендру Моди женщиной. Такую оплошность допустили на Facebook-странице Команда Зеленского еще 1 августа.

Так, в пресс-службе рассказали о недавном телефонном разговоре Владимира Зеленского с индийским политиком, в рамках которой президент поздравил Моди с переизбранием на пост премьер-министра и победу на парламентских выборах.

При этом в сообщении было сказано "Поздравил ЕЕ с победой на парламентских выборах".

 facebook.com/ze2019official
 

Правда позже сообщение было исправлено, и премьер-министру снова "вернули мужское обличье", изменив фразу на  "Поздравил ЕГО с победой на парламентских выборах".

  facebook.com/ze2019official
 

Отметим, первыми ошибку заметили пользователи сети, которые начали наперебой указывать в комментариях, что Нарендра Моди - мужчина, а не женщина.

  facebook.com/ze2019official
 

Ранее сообщалось, вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко хотела упрекнуть пресс-службу президента Владимира Зеленского за незнание столиц после того, как его пресс-служба назвала столицей Канады Торонто вместо Оттавы. На своей странице в Facebook Геращенко начала перечислять столицы других стран, но при этом сама оконфузилась.

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Источник: korrespondent.net

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