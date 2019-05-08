Украинцу запретили въезд в Эстонию из-за ДТП

Гражданину Украины аннулировали визу и запретили въезд в Эстонию на протяжение трех лет из-за того, что он устроил аварию и скрылся с места ДТП. Об этом сообщает ERR.

24-летний гражданин Украины, будучи в алкогольном опьянении попал в аварию. Инцидент произошел в Таллинне. После этого мужчина скрылся с места ДТП.

Вскоре его задержали полицейские. Издание пишет, что мужчина вел себя агрессивно.

"Чиновники аннулировали долгосрочную визу украинца, обязали его покинуть страну, а также установили в его отношении трехлетний запрет на въезд в Эстонию", - сообщает ERR.

Ранее сообщалось, что в Польше наградили украинца за спасение людей во время ДТП. В масштабной аварии погибли шесть человек, однако жертв бы могло быть намного больше если бы не действия украинца.

Напомним, в Польше на трассе недалеко от города Щецин столкнулись семь автомобилей, в результате чего погибли шесть человек. Пострадавших спасал водитель из Украины, проезжавший мимо.

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Источник: korrespondent.net