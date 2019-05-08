Украина обратилась к компании IMAX из-за кинотеатра в Крыму

Посол Украины в Канаде Андрей Шевченко сообщил, что в связи с расследованием о деятельности ялтинского кинотеатра Сатурн IMAX, посольство связалось с Министерством иностранных дел Канады, а также с ее дочерней компанией IMAX в Торонто. Об этом он сказал в комментарии Крим.Реалии.

"Канада жестко соблюдает режим крымских санкций, у нас есть качественное, безупречное взаимодействие с нашими партнерами в этих вопросах. Поэтому эта информация неожиданная и тревожная. Посольство уже связалось с Канадским департаментом иностранных дел, а также с филиалом IMAX в Торонто. Мы ждем прояснения ситуации в ближайшие дни. Если нарушение режима санкции подтвердится, рассчитываем, что это будет исправлено быстро и четко", - пояснил позицию Посольства Украины в Канаде Андрей Шевченко.

Также посол отметил, что Канада последовательно занимает позицию непризнания российской юрисдикции в Крыму.

Ранее исполняющий обязанности директора департамента Америки в Министерстве иностранных дел Украины Александр Шевченко сообщил, что ведомство поручило посольству Украины в Канаде проработать вопрос о деятельности канадского бренда киноиндустрии IMAX в Крыму.

Ранее СМИ сообщали, что в Ялте продолжает свою деятельность кинотеатр, где показывают иностранные фильмы в формате IMAX. Фильмы демонтируют на русском языке.

Ранее сообщалось, что в Грузии приостановили показ фильмов на русском языке. Русскоязычные сеансы прекратила крупнейшая сеть кинотеатров в республике. Также есть данные, что такие действия предприняли все кинотеатры.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net