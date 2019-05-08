Декларация нового главы ООС: кредит и Mersedes

Новоназначенный командующий Объединенных сил Владимир Кравченко имеет Mersedes Benz 1998 года выпуска и более 300 000 гривен кредита. Об этом УНН сообщает со ссылкой на декларацию Краченко.

Так, в декларации Кравченко записана жена Любовь Кравченко, которая работает в одной воинской части с мужем. В 2018 году она приобрела 72-метровую квартиру в Чернигове, а сам Кравченко почти гектар земли в селе Вознесенское в 2017 году в Черниговской области.

Новый командующий ОС в прошлом году задекларировал более 455 тыс. грн зарплаты, а жена - более 104 тыс. грн. Также, они имеют более 300 тыс. гривен кредита на двоих. Кроме того, генерал-лейтенант задекларировал представительный Mersedes Benz, но 1998 года выпуска.

Ранее сообщалось, что Зеленский сменил командующего Объединенных сил. Президент назначил Владимира Кравченко командующим Объединенных сил.

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Источник: korrespondent.net