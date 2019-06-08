КНДР снова запустила неопознанные снаряды

КНДР запустила два неопознанных снаряда. Об этом заявили южнокорейские военные, передает Ренхап.
Напомним, 2 августа разведка США зафиксировала пуск неопознанных снарядов с территории Северной Кореи. По предположениям, Пхеньян в третий раз провел испытания баллистических ракет малой дальности. Ранее пуски проводились 25 и 31 июля.
КНДР заявила, что провела испытания новой реактивной системы залпового огня с управляемыми ракетами.
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Источник: korrespondent.net
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