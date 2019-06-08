КНДР обвинила США и Южную Корею в нарушении договоренностей



Северная Корея обвинила США и Южную Корею в том, что они нарушили достигнутые договоренности, сообщает ЦТАК во вторник, 6 августа.

В КНДР заявили, что стране нужно будет искать "новый путь", если учения между Южной Кореей и США продолжатся.



"Несмотря на наши неоднократные предупреждения власти Соединенных Штатов и Южной Кореи, наконец, начали совместные военные учения, нацеленные на КНДР", - говорится в заявлении.

Отмечается, что действия стран нарушают Пханмунчжомскую и Пхеньянскую сентябрьскую совместную декларации и Совместное корейско-американское заявление, сделанное 12 июня.



Ранее сообщалось, что Северная Корея вновь запустила два неопознанных снаряда.



2 августа разведка США зафиксировала пуск неопознанных снарядов с территории КНДР. По предположениям, Пхеньян в третий раз провел испытания баллистических ракет малой дальности. Ранее пуски проводились 25 и 31 июля.

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Источник: korrespondent.net