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06. 08. 2019

В США приговорили к 20 годам тюрьмы отправителя бомб политикам

 
Американец Сизар Сэйок, рассылавший по почте бомбы противникам президента США Дональда Трампа, приговорен к 20 годам лишения свободы, сообщает The Washington Post.
 
Посылки с самодельными взрывчатками были отправлены нескольким американским политикам, в том числе экс-президентам США Биллу Клинтону и Бараку Обаме.
 
По делу о рассылке бомб был задержан 56-летний житель штата Флорида. Сэйоку были предъявлены обвинения по пяти различным пунктам, в том числе транспортировка взрывчатки и угрозы экс-президентам.
 
Мужчина признался в 65 инкриминируемых ему пунктах обвинения, раскаялся в содеянном и назвал себя больным.
 
Ни одна из посылок не взорвалась, никто не пострадал. Сэйок был задержан 26 октября 2018 года. 

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Источник: korrespondent.net

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