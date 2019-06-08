У берегов Камчатки произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,0 произошло в Тихом океане у восточного побережья Камчатки, сообщил во вторник, 6 августа, Камчатский филиал Единой геофизической службы Российской академии наук.
Напомним, ранее у побережья Индонезии произошло мощное землетрясение. В результате один человек погиб и четверо пострадали.
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Источник: korrespondent.net
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