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06. 08. 2019

У берегов Камчатки произошло землетрясение


Землетрясение магнитудой 4,0 произошло в Тихом океане у восточного побережья Камчатки, сообщил во вторник, 6 августа, Камчатский филиал Единой геофизической службы Российской академии наук.
 
Очаг землетрясения залегал на глубине 28,4 км. Эпицентр находился примерно в 80 км юго-восточнее Петропавловска-Камчатского. Подземные толчки в населенных пунктах региона не ощущались.
 
Пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет. Угроза цунами не объявлялась.

Напомним, ранее у побережья Индонезии произошло мощное землетрясение. В результате один человек погиб и четверо пострадали.

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Источник: korrespondent.net

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