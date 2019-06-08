Британия решила сдерживать Иран совместно с США



Морские подразделения Великобритании присоединились к международной коалиции США для патрулирования акватории Ормузского пролива с целью обезопасить судоходство в этом регионе.

"Королевский флот будет сотрудничать с военно-морскими силами США для обеспечения безопасности торговых судов в Ормузском проливе", – говорится в заявлении Министерства обороны Великобритании.

Отмечается, что на такой шаг Лондон пошел из-за событий, произошедших в регионе за последние четыре месяца, включая захват танкера под флагом Британии Stena Impero. Это свидетельствуют о растущей угрозе для коммерческого судоходства.

Напомним, 19 июля Корпус стражей исламской революции задержал британский танкер Stena Impero в Ормузском проливе, который якобы нарушил международные правила. После этого США создали коалицию по патрулированию Ормузского пролива.

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Источник: korrespondent.net