Трамп заблокировал собственность Венесуэлы в США

Президент США Дональд Трамп подписал указ о блокировке собственности властей Венесуэлы в юрисдикции Штатов, сообщается на сайте Белого дома во вторник, 6 августа.
Венесуэла вновь обвинила США в нарушении воздушного пространства
Напомним, ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что страна обращается в Совбез ООН из-за заявления Трампа.
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Источник: korrespondent.net
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