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06. 08. 2019

Трамп заблокировал собственность Венесуэлы в США


Президент США Дональд Трамп подписал указ о блокировке собственности властей Венесуэлы в юрисдикции Штатов, сообщается на сайте Белого дома во вторник, 6 августа.
 
В перечень попал Центробанк Венесуэлы, а также государственная нефтяная компания PDVSA. 
 
Ограничения распространяются на доли собственности и собственность властей Венесуэлы, которые находятся в распоряжении США, попадут в собственность США в дальнейшем или принадлежат любому лицу из Штатов.
 
"Под властями Венесуэлы понимаются государство и правительство Венесуэлы, любое политическое подразделение, ведомство или их структуры", - говорится в заявлении.

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Напомним, ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что страна обращается в Совбез ООН из-за заявления Трампа.

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Источник: korrespondent.net

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