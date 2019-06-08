Трамп заблокировал собственность Венесуэлы в США



Президент США Дональд Трамп подписал указ о блокировке собственности властей Венесуэлы в юрисдикции Штатов, сообщается на сайте Белого дома во вторник, 6 августа.

В перечень попал Центробанк Венесуэлы, а также государственная нефтяная компания PDVSA.



Ограничения распространяются на доли собственности и собственность властей Венесуэлы, которые находятся в распоряжении США, попадут в собственность США в дальнейшем или принадлежат любому лицу из Штатов.

"Под властями Венесуэлы понимаются государство и правительство Венесуэлы, любое политическое подразделение, ведомство или их структуры", - говорится в заявлении.



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Напомним, ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что страна обращается в Совбез ООН из-за заявления Трампа.

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Источник: korrespondent.net