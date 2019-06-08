Сутки в ООС: два обстрела, один раненый

В течение минувших суток на Донбассе зафиксированы два обстрела из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия. Один боец ВСУ подорвался на взрывном устройстве. Об этом во вторник, 6 августа, сообщил пресс-центр штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток противник совершил один обстрел позиций Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север позиции ЗСУ были обстреляны один раз.

За минувшие сутки в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий получил ранения.

С начала текущих суток враг один раз обстрелял позиции военных Объединенных сил - в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток", - сообщили военные.

В штабе заверили, что надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня.

Напомним, за сутки 4 августа на Донбассе было зафиксировано шесть обстрелов противника.

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Источник: korrespondent.net