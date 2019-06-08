Сутки в ООС: два обстрела, один раненый

В течение минувших суток на Донбассе зафиксированы два обстрела из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия. Один боец ВСУ подорвался на взрывном устройстве. Об этом во вторник, 6 августа, сообщил пресс-центр штаба ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток противник совершил один обстрел позиций Объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север позиции ЗСУ были обстреляны один раз.
За минувшие сутки в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий получил ранения.
С начала текущих суток враг один раз обстрелял позиции военных Объединенных сил - в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток", - сообщили военные.
В штабе заверили, что надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня.
Напомним, за сутки 4 августа на Донбассе было зафиксировано шесть обстрелов противника.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby
новость
новость