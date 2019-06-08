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06. 08. 2019

Землю накрыла мощная магнитная буря

Рано утром 6 августа Землю накрыла мощная магнитная буря первого уровня. Об этом свидетельствуют графики на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.

Отмечается, что пик бури пришелся на 6 утра, но ее последствия будут ощутимы до середины дня.

Люди по-разному реагируют на магнитные бури. У некоторых очень ухудшается самочувствие и настроение: возникает раздражительность, апатия, слабость, сонливость или наоборот - бессонница. Даже у здорового человека в период магнитных бурь может разболеться голова, появиться усталость и недомогание, а также беспричинно испортиться настроение.

Подробнее о магнитных бурях и о том, как их пережить, читайте в материале Магнитные бури: как влияет на человека.

Между тем ранее и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что магнитные бури не связаны с головной болью.

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Источник: korrespondent.net

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