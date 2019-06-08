Взрывы на складе боеприпасов под Красноярском прекратились

Детонация пороховых зарядов на складе боеприпасов в селе Каменка Красноярского края прекратилась. Об этом во вторник, 6 августа, сообщает ТАСС.

Вместе с тем, остается угроза подрыва отдельных боеприпасов. Об этом сообщил журналистам замминистра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков по итогам облета территории пожара на вертолете Ми-8 с губернатором края Александром Уссом, представителями МЧС и МВД.

"Детонация пороховых зарядов на складе в Ачинском районе прекратилась. Однако сохраняется угроза подрыва отдельных боеприпасов", - сказал Булгаков.

Как сообщалось, количество пострадавших при взрывах возросло до 12.

Также, по данным губернатора Красноярского края, один человек пропал без вести.

Напомним, 5 августа произошло возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам в Ачинском районе Красноярского края РФ. Местные власти объявили режим ЧС. В настоящее время проводится эвакуация населения из четырех ближайших поселков и части города Ачинска.

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Источник: korrespondent.net