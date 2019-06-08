Кинопремьеры недели: "Королевы криминала" и "Паразиты"

Вторую часть детского мультфильма “Angry Birds в кино 2”, криминальный боевик “Королевы криминала” с Мелиссой МакКарти в главной роли, драму “Берлин, я люблю тебя”, в которой снялось целое созвездие знаменитых актеров, хоррор “Страшные истории для рассказа в темноте”, драмы “Смерть и жизнь Джона Ф. Донована” и “Жизнь на повторе”.

Angry Birds в кіно 2

Angry Birds в кіно 2 / фото: youtube.com

Жанр: анимация

Режиссер: Туроп Ван Орман, Джон Райс

Актеры: Питер Динклейдж, Давши Камерон, Аквафина

Уже несколько лет продолжается священная война между птицами и голодными зелеными свиньями. Эта вражда должна была длиться вечно, но...в их жизнь неожиданно стремительно врывается Зета, обитающая на третьем, замерзшем острове.

Зете надоело жить в вечной мерзлоте, ее цель сделать так, чтобы на двух других островах также почувствовали ледяной холод. Зета начинает атаковать жителей теплолюбивых островов. Птицам и свиньям не остается ничего другого, как объединиться, чтобы вместе остановить Зету и не допустить замерзания.

Королевы криминала/Кухня

Королевы криминала/Кухня / фото: youtube.com

Жанр: криминальный боевик

Режиссер: Андреа Берлофф

Актеры: Элизабет Мосс, Мелисса МакКарти, Тиффани Хеддиш

1978 год. Кэти, Клер и Руби - обычные нью-йоркские домохозяйки. Они живут в интересном районе, который называется “Адская кухня”.

Мужья женщин-мафиози отбывают наказание в тюрьме и им не остается ничего другого, как взять руководство ирландской мафией на себя. Женщины начинают заниматься рэкетом, не смущает их возможность физического устранения конкурентов. Неужели гегемония дам будет длится вечно?

Берлин, я люблю тебя

Берлин, я люблю тебя / фото: youtube.com

Жанр: драма

Режиссер: Дианна Агрон, Питер Челсом, Фернандо Эймбке

Актеры: Кира Найтли, Микки Рурк, Хелен Миррен, Хайден Пенетьери

Берлин - город контрастов, интересных, потрясающих и нестандартно мыслящих личностей. Берлин - сердце Германии, тут ежеминутно происходит что-то интересное. По сюжету - смешные, романтичные, драматичные, фантастические истории обычных людей переплетутся именно в Берлине. Здесь тесно свяжутся судьбы: престарелого ловеласа и очень красивой молодой девушки, подростка и трансвестита, известного режиссера, влюбленного ипохондрика.

Удастся ли мачо соблазнить девушку, которая очень похожа на его дочь, может ли чему-то научить проблемного подростка трансвестит, неужели прысыщенный режиссер сможет почувствовать вкус к жизни и выберет ли влюбленный в итоге любовь либо предпочтет ей автомобиль?

Страшные истории для рассказа в темноте

Страшные истории для рассказа в темноте / фото: youtube.com

Жанр: хоррор

Режиссер: Андре Овердал

Актеры: Зои Маргарет Коллетти, Майкл Гарза, Гебриэл Раш, Остин Абрамс

Автор идеи - оскароносный Гильермо дель Торо. Фильм ужасов снят Андре Овердалом по мотивам “Страшных историй” Элвина Шварца. По сюжету: группа подростков влезает в старый заброшенный дом, ребята расследуют серию жутких и загадочных смертей, которые происходят в их небольшом городке. В доме они находят книгу со страшными историями.

Подростки делают роковую ошибку и забирают книгу с собой. Теперь страшные истории из книги превращаются в реальность. Самое страшное, что сами по себе в книге появляются имена детей, которым лицом к лицу придется встретиться со своими страхами.

Смерть и жизнь Джона Ф. Донована

Смерть и жизнь Джона Ф. Донована / фото: youtube.com

Жанр: драма

Режиссер: Ксавье Долан

Актеры: Кит Харингтон, Натали Портман, Джейкоб Трембле, Сьюзен Сарандон, Кэти Бейтс

Реальная история звездного амениканского актера Джона Донована. Однажды он сделал роковую для своего будущего ошибку - начал переписываться с 11-летним английским актером, живущим с матерью. Последствия этого были разрушающими для обоих актеров и спровоцировали шквал негодования общественности.

О том, что ленту будут снимать было объявлено еще в 2014 году. Сразу же на главную роль утвердили Кита Харрингтона, позже - Кети Бейтс и Сьюзан Сарандон. Планировалось, что музыку напишет Адель. Но съеми прошли только в 2017 году. Премьера состоялась на Международном фестивале в Торонто в 2018 году.

Жизнь на повторе/Спешащий человек

Жанр: драма

Режиссер: Эрве Мимран

Актеры: Фабрис Лукини, Лейла Бехти

История - биография бывшего главы концерна Peugeot Кристиана Стьеффа. Он проживал свою жизнь в вечной спешке, был мега-успешным бизнесменом. Его жизнь - водоворот постоянных деловых встреч, он не обращает внимание на “звоночки” от своего организма, у него нет времени беспокоится о своем здоровье.

Однажды организм дает сбой и у мужчины случается инсульт. Оказавшись на больничной койке, бизнесмен понимает, что ему теперь не справится без поддержки со стороны, ведь ему сложно разговаривать. Теперь Кристиану придется обращаться за помощью к людям, которых он раньше не замечал либо намеренно игнорировал. Надо строить свою жизнь заново.

Источник: korrespondent.net