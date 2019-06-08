Кинопремьеры недели: "Королевы криминала" и "Паразиты"

Вторую часть детского мультфильма “Angry Birds в кино 2”, криминальный боевик “Королевы криминала” с Мелиссой МакКарти в главной роли, драму “Берлин, я люблю тебя”, в которой снялось целое созвездие знаменитых актеров, хоррор “Страшные истории для рассказа в темноте”, драмы “Смерть и жизнь Джона Ф. Донована” и “Жизнь на повторе”.
Angry Birds в кіно 2
Angry Birds в кіно 2 / фото: youtube.com
Жанр: анимация
Режиссер: Туроп Ван Орман, Джон Райс
Актеры: Питер Динклейдж, Давши Камерон, Аквафина
Уже несколько лет продолжается священная война между птицами и голодными зелеными свиньями. Эта вражда должна была длиться вечно, но...в их жизнь неожиданно стремительно врывается Зета, обитающая на третьем, замерзшем острове.
Зете надоело жить в вечной мерзлоте, ее цель сделать так, чтобы на двух других островах также почувствовали ледяной холод. Зета начинает атаковать жителей теплолюбивых островов. Птицам и свиньям не остается ничего другого, как объединиться, чтобы вместе остановить Зету и не допустить замерзания.
1978 год. Кэти, Клер и Руби - обычные нью-йоркские домохозяйки. Они живут в интересном районе, который называется “Адская кухня”.
Мужья женщин-мафиози отбывают наказание в тюрьме и им не остается ничего другого, как взять руководство ирландской мафией на себя. Женщины начинают заниматься рэкетом, не смущает их возможность физического устранения конкурентов. Неужели гегемония дам будет длится вечно?
Берлин - город контрастов, интересных, потрясающих и нестандартно мыслящих личностей. Берлин - сердце Германии, тут ежеминутно происходит что-то интересное. По сюжету - смешные, романтичные, драматичные, фантастические истории обычных людей переплетутся именно в Берлине. Здесь тесно свяжутся судьбы: престарелого ловеласа и очень красивой молодой девушки, подростка и трансвестита, известного режиссера, влюбленного ипохондрика.
Удастся ли мачо соблазнить девушку, которая очень похожа на его дочь, может ли чему-то научить проблемного подростка трансвестит, неужели прысыщенный режиссер сможет почувствовать вкус к жизни и выберет ли влюбленный в итоге любовь либо предпочтет ей автомобиль?
Страшные истории для рассказа в темноте
Страшные истории для рассказа в темноте / фото: youtube.com
Жанр: хоррор
Режиссер: Андре Овердал
Актеры: Зои Маргарет Коллетти, Майкл Гарза, Гебриэл Раш, Остин Абрамс
Автор идеи - оскароносный Гильермо дель Торо. Фильм ужасов снят Андре Овердалом по мотивам “Страшных историй” Элвина Шварца. По сюжету: группа подростков влезает в старый заброшенный дом, ребята расследуют серию жутких и загадочных смертей, которые происходят в их небольшом городке. В доме они находят книгу со страшными историями.
Подростки делают роковую ошибку и забирают книгу с собой. Теперь страшные истории из книги превращаются в реальность. Самое страшное, что сами по себе в книге появляются имена детей, которым лицом к лицу придется встретиться со своими страхами.
Смерть и жизнь Джона Ф. Донована
Смерть и жизнь Джона Ф. Донована / фото: youtube.com
Реальная история звездного амениканского актера Джона Донована. Однажды он сделал роковую для своего будущего ошибку - начал переписываться с 11-летним английским актером, живущим с матерью. Последствия этого были разрушающими для обоих актеров и спровоцировали шквал негодования общественности.
О том, что ленту будут снимать было объявлено еще в 2014 году. Сразу же на главную роль утвердили Кита Харрингтона, позже - Кети Бейтс и Сьюзан Сарандон. Планировалось, что музыку напишет Адель. Но съеми прошли только в 2017 году. Премьера состоялась на Международном фестивале в Торонто в 2018 году.
Жизнь на повторе/Спешащий человек
Жанр: драма
Режиссер: Эрве Мимран
Актеры: Фабрис Лукини, Лейла Бехти
История - биография бывшего главы концерна Peugeot Кристиана Стьеффа. Он проживал свою жизнь в вечной спешке, был мега-успешным бизнесменом. Его жизнь - водоворот постоянных деловых встреч, он не обращает внимание на “звоночки” от своего организма, у него нет времени беспокоится о своем здоровье.
Однажды организм дает сбой и у мужчины случается инсульт. Оказавшись на больничной койке, бизнесмен понимает, что ему теперь не справится без поддержки со стороны, ведь ему сложно разговаривать. Теперь Кристиану придется обращаться за помощью к людям, которых он раньше не замечал либо намеренно игнорировал. Надо строить свою жизнь заново.