ГСЧС предупреждает о чрезвычайной пожароопасности

В Украине сохранится высокий уровень пожарной опасности. Об этом во вторник, 6 августа, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что угроза сохраняется в ряде областей Украины.

"6-8 августа в северных (кроме Житомирской), Хмельницкой, Тернопольской, Винницкой, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Спасатели отмечают, что из-за высокого уровня пожароопасности значительно увеличивается и риск возникновения многочисленных пожаров в природных экосистемах и на открытых территориях.

Накануне сообщалось, что под Киевом сгорело 23 гектара пшеницы.

Ранее сообщалось, что в загоревшейся сухой траве на Винничине погибла пенсионерка.

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Источник: korrespondent.net