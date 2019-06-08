Китай грозит США контрмерами в случае размещение ракет в Азии

Китай будет вынужден принять контрмеры, в случае если США разместят ракеты средней дальности в странах Индо-Тихоокеанского региона. Об этом во вторник, 6 августа, заявил директор Департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун, сообщает Интерфакс-Украина.

"Китай не будет сидеть сложа руки, он будет вынужден принять контрмеры, если Соединенные Штаты разместят ракеты средней дальности в этой части земного шара", - казал дипломат на специальном брифинге в ведомстве.

Он, тем не менее, не уточнил, какие именно меры будут приниматься в ответ действия США.

Ранее о планах размещения обычных ракет средней дальности в странах региона сообщил министр обороны США Марк Эспер.

Фу Цун заявил, что такие планы США вызывают беспокойство в Пекине. Он также рекомендовал странам региона, в частности, Южной Корее, Японии и Австралии, не предоставлять свою территорию для создания там американских ракетных баз. По его словам, размещение ракет "не будет служить интересам национальной безопасности этих стран".

Накануне Австралия уже заявила, что не намерена позволять США размещать у себя такие ракеты.

Фу Цун, коснувшись выхода США из американо-российского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), сказал, что "это будет иметь негативное влияние на глобальную стратегическую стабильность", а также на безопасность в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Он отметил, что выход США из ДРСМД стал "лишь предлогом" для того, чтобы приступить к разработке новых видов вооружений.

По словам дипломата, если Вашингтон действительно считает, что Россия нарушала условия договора, это должно было стать предметом переговоров.

В то же время Фу Цун подтвердил, что Китай не намерен присоединяться к переговорам между США и Россией по контролю над вооружениями, чего добивается президент Дональд Трамп.

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Источник: korrespondent.net