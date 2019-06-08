В Новой Зеландии решили легализировать аборты

Власти Новой Зеландии подготовили законопроект, который декриминализует аборт для всех женщин. Первое чтение законопроекта пройдет уже 8 августа. Об этом сообщает The Guardian во вторник, 6 августа.

Законопроект представил министр юстиции Эндрю Литтл. Он заявил, что аборт - единственная медицинская процедура, которая все еще остается преступлением в Новой Зеландии.

"Пришло время изменить это. Безопасный аборт должен рассматриваться и регулироваться как проблема здоровья, женщина имеет право выбирать", - сказал министр.

Документ не предполагает ограничений для беременных до 20-недельного срока. Каждая жительница страны сможет самостоятельно обращаться за услугой, минуя необходимость согласования с врачом. Женщинам будет рекомендовано пройти консультацию, но это не обязательное условие.

Для тех, кто захочет прервать беременность сроком более 20 недель, потребуется рекомендации врача. Специалист должен подтвердить, что "аборт - подходящее решение с точки зрения физического и психического здоровья беременной женщины".

Нынешний закон в Новой Зеландии считает аборт преступлением. Он разрешен только в случаях инцеста, аномалии плода, когда физическое или психическое здоровье матери находится под серьезной угрозой.

Есть также два фактора, не являющихся достаточным основанием для аборта, но которые могут принять для обсуждения: сексуальное преступление и возраст матери. В этих случаях процедура требует согласования с двумя врачами.

По словам правозащитника Терри Белламека, новозеландские женщины ждали этого законопроекта десятилетиями. Он уточнил, что это "огромный шаг вперед и большое достижение», но к нововведению остаются вопросы - например, оправданность введения 20-недельного лимита.

Напомним, что 15 мая в США Сенат Алабамы одобрил почти полный запрет на аборты за исключением тех случаев, когда беременность угрожает здоровью матери.

Под запрет абортов, в частности, попадут жертвы изнасилований и инцестов. За нарушение закона врачам грозит до 99 лет заключения. Документ подписала губернатор штата Кэй Айви.

Теперь американке, потерявшей беременность из-за ранения, грозит тюрьма.

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Источник: korrespondent.net