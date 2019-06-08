Талибы заявили об устранении разногласий с США

На переговорах в Катаре представители США и радикального движения "Талибан" разрешили все разногласия по переговорам о примирении в Афганистане, выводе американских войск из этой страны и отказу талибов от контактов с другими экстремистскими группировками. Об этом сообщает АР со ссылкой на представителя "Талибана" во вторник, 6 августа.

Детали он не раскрыл. Участвовавший в переговорах спецпредставитель США Залмай Халилзад написал в Twitter, что в результате нескольких дней переговоров в Катаре был достигнут "превосходный прогресс".

Отмечается, что правительство Афганистана в переговорах в Катаре не участвовало, так как талибы отказываются контактировать напрямую "с марионетками США".

Напомним, 3 августа в столице Катара Дохе проходил восьмой раунд переговоров США и представителей "Талибана". Американцы хотят достичь мирного соглашения, а не договоренности о выводе войск, отметил спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад.

Напомним, президент США Дональд Трамп намерен вывести американские войска из Афганистана до президентских выборов, которые состоятся в 2020 году. Об этом сообщил госсекретарь Майкл Помпео. В настоящее время в Афганистане находятся около 20 тысяч военнослужащих НАТО, в том числе 14 тысяч американцев.

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Источник: korrespondent.net