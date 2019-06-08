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06. 08. 2019

Тайфун обрушился на японский остров Кюсю

На город Миядзаки на острове Кюсю в Японии обрушился тайфун №8. Об этом со ссылкой на Метеорологическое управление Японии сообщает портал NHK во вторник, 6 августа.

В некоторых частях региона за один час выпало около 120 миллиметров осадков, в связи с чем власти призывают жителей оставаться в состоянии повышенной готовности на случай схода оползней. Более 17 тысяч домохозяйств в регионе остались без электроэнергии.

Из-за непогоды также было отменено более 200 внутренних рейсов, главным образом, прибывающих или вылетающих из аэропортов Кюсю.

Напомним, что ранее жертвами жары в Японии стали 11 человек.

Также сообщалось, что в Японии продолжительность жизни достигла рекордного уровня.

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Источник: korrespondent.net

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