В Японии из-за жары за неделю умерли 57 человек

В Японии в период с 29 июля по 4 августа от жары умерли 57 человек, госпитализация потребовалась 18 347 людям. Об этом сообщает Kyodo News со ссылкой на данные правительственного агентства по чрезвычайным ситуациям в четверг, 6 августа.

Количество госпитализаций за неделю, связанных с жарой, оказалось вторым с 2008 года, когда правительство начало вести такую статистику. 54,3% госпитализированных – люди в возрасте 65 лет и старше.

Из всех пострадавших врачи нашли наиболее тяжелым состояние 729 больных, которым потребуется не меньше трех недель лечения. Больше всего госпитализаций было в Токио – 1857 за неделю. К 9 утра 6 августа в Токио уже было 32,5 градуса, отмечает агентство.

Утром во вторник в Токио и окрестностях отключилось электроснабжение на нескольких линиях железной дороги. Это произошло в 8:30. В одном из обесточенных поездов, где не работали кондиционеры, 15 пассажирам стало плохо, они жаловались на головокружение и онемение конечностей. Как сообщили в пожарном департаменте Токио, госпитализация потребовалась девяти из них.

Напомним, неделю назад сообщалось о 5664 госпитализированных от жары в Японии. Тогда скончались 11 человек.

В прошлом году из-за сильной жары и рекордно высоких температур в Японии погибли более 150 человек, несколько десятков тысяч попали в больницы.

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Источник: korrespondent.net