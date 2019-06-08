Литва в ЕС добивается непризнания российских паспортов жителей "ЛДНР"

Литва намерена добиваться, чтобы российские паспорта, которые по упрощенной процедуре выдаются жителям Донбасса, не признавались на уровне ЕС. Об этом во вторник, 6 августа, сообщает Delfi со ссылкой на внешнеполитическое ведомство страны.

"В данный момент в Брюсселе ведутся дискуссии, в которых государства-члены вместе с ведомствами ЕС ищут способы, как реализовать технически скоординированную и единую политику ЕС по непризнанию таких паспортов", – сообщает министерство.

Как отметил МИД, если к общему мнению прийти не удастся, можно будет использовать односторонние меры.

Еще в конце апреля дипведомство Литвы призвало международное сообщество не признавать эти документы РФ и последовательно усиливать санкции против России за нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины.

Накануне в Эстонии также заявили, что не будут признавать паспорта РФ, выданные жителям "ЛДНР" после 24 апреля 2019 года, если владельцы этих документов ранее не были гражданами России.

Напомним, 17 июля Путин подписал указ о предоставлении гражданства РФ в упрощенном режиме жителям всего Донбасса.

В свою очередь правительство Украины признало незаконными паспорта России, выданные украинским гражданам на неподконтрольной территории Донбасса.

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Источник: korrespondent.net