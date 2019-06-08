Самолет задымился при посадке в Испании

Пассажирский самолет British Airways совершил экстренную посадку в испанской Валенсии. Как сообщает DailyMail, пострадали 19 человек. Три из них - от вдыхания дыма. 16 пассажирам понадобилась медицинская помощь, они получили незначительные ожоги.

Отмечается, что рейс BA422 вылетел из лондонского аэропорта Хитроу. На борту находились 175 пассажиров.

По время полета на борту произошло сильное задымление. Пилот сообщил диспетчеру, что у самолета загорелся двигатель. Лайнер совершил экстренную посадку. Пассажиры вышли через экстренный выход на взлетно-посадочной полосе.

Ранее в Италии самолет упал на автостраду. Пилот легкомоторного самолета погиб.

А в Черновицкой области на поле упал легкомоторный самолет. Пилота и пассажира госпитализировали.

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Источник: korrespondent.net