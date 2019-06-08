РФ оштрафовала трех крымских татар за поддержку фигурантов "Хизб ут-Тахрир"

Районный суд Москвы рассмотрел дела Ибриша Сейдаметова, Айдер Кадырова и Сейдамета Гафарова - участников акции в поддержку фигурантов дела "Хизб ут-Тахрир". Каждому из них суд назначил штраф в размере 15 тысяч рублей (около шести тысяч гривен). Об этом сообщила группа Крымская солидарность во вторник, 6 августа.

Напомним, что 11 июля в Москве были задержаны 44 крымскотатарских активиста, пришедших в здание Верховного суда поддержать осужденных по делу "Хизб ут-Тахрир". Силовики доставили их в отделение полиции, где составили протоколы о нарушении правил проведения мероприятия.

Таганский районный суд 29 июля рассмотрел дела 18 доставленных в отделение, всем назначили штраф 20 тысяч рублей. Дела остальных 23 задержанных на акции будут рассмотрены в течение августа, сообщил сайт ОВД-Инфо.

Напомним, что четырех задержанных в аннексированном Крыму фигурантов дела "Хизб ут-Тахрир" в декабре 2018 приговорили в России к различным срокам лишения свободы: Энвера Мамутова - к 17 годам колонии строгого режима и полтора года ограничения свободы по обвинению в "организации деятельности террористической организации"; Ремзи Меметова, Рустема Абильтарова и Зеври Абсеитова - к девяти годам строгого режима и году ограничения свободы за "участие в террористической организации". Всех четверых также признали виновными в приготовлении к насильственному захвату власти.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net