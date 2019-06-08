В Иране заявили о создании новых высокоточных ракет

В Иране представили новые модели высокоточных управляемых ракет и высокоточных ракет собственного производства. Об этом сообщает агентство Mehr во вторник, 6 августа.

За разработку новых моделей высокоточных управляемых ракет класса "воздух-воздух" отвечали специалисты из Минобороны Ирана и компании Iran Electronics Industries.

Как отмечается, ракета Yasin оснащена складным крылом и может быть запущена с беспилотника или управляемого летательного аппарата. Дальность ее полета составляет 50 км.

Ракета Ghaem – с тепловым наведением. По словам разработчиков, она может уничтожать мишени с отклонением максимум в 50 сантиметров.

Полетом ракеты Balaban можно управлять с помощью сенсоров и GPS.

Напомним, в феврале нынешнего года Иран успешно испытал новую крылатую ракету Ховейзех. На испытаниях ракета успешно поразила мишень на расстоянии в 1,2 тысячи километров. Ее максимальная дальность – 1350 километров.

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Источник: korrespondent.net