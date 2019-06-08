Сепаратисты активизировали подготовку артиллерии

Войска сепаратистов на Донбассе оборудуют новые огневые позиции артиллерии и активизируют подготовку своих артиллерийских подразделений. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины во вторник, 6 августа.

По информации Главного управления разведки, главари сепаратистов удерживают в готовности к применению артиллерийские и минометные подразделения соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ. Они оборудуют дополнительные огневые позиции артиллерии, в том числе с нарушением минских договоренностей по отводу вооружения.

Эти позиции оборудуются на территориях предприятий и придомовых территориях временно оккупированных населенных пунктов вблизи линии соприкосновения.

Осуществляется активная подготовка артиллерийских и минометных подразделений 1 и 2 АК. Они увеличили интенсивность учебных стрельб на полигонах и тренировок по управлению огнем в темное время суток.

Напомним, что ранее сепаратисты шесть раз обстреляли позиции сил ООС.

Также сообщалось, что пункт пропуска в Станице Луганской временно изменит график работы.

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Источник: korrespondent.net