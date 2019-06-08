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06. 08. 2019

СБУ раскрыла миллионные махинации с госимуществом

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Черкасской области масштабный коррупционный механизм по продаже имущества, переданного в доход государства. Об этом сообщает пресс-центр СБУ во вторник, 6 августа.

"Оперативники спецслужбы установили, что должностные лица регионального Управления государственной исполнительной службы вместе с руководителем фирмы, осуществляющей оценку и реализацию движимого и недвижимого имущества, систематически занижали его реальную рыночную стоимость. За внесение в официальные документы заведомо ложных сведений должностные лица получали "бонусы" от покупателей", – говорится в сообщении.

В ходе проверки законности продажи здания, расположенного в центре Черкасс, правоохранители обнаружили значительные нарушения. В результате занижения стоимости объекта, по предварительным оценкам, государственный бюджет недополучил почти 3 млн гривен.

По результатам проведения неотложных следственных действий в Управление ГИС правоохранители изъяли документацию, подтверждающую противоправную деятельность.

На данный момент руководителю оценочной фирмы объявлено о подозрении в совершении преступления по статье о злоупотреблении полномочиями лицами, предоставляющими публичные услуги (ч.3 ст.365-2 УК Украины). Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств дела и привлечения к ответственности других должностных лиц, возможно причастных к сделке.

Накануне стало известно, что в Одессе уголовники похитили госрегистратора, чтобы незаконно переоформить два крупных объекта недвижимости.

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Источник: korrespondent.net

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