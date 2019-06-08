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06. 08. 2019

В СНБО отреагировали на смерть военных на Донбассе

Обстрел позиций ООС в районе села Павлополь Донецкой области, в результате которого четверо украинских военнослужащих погибли, является грубым нарушением договоренностей о перемирии. Об этом во вторник, 6 августа, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк на своей странице в Facebook.

"Это грубое нарушение договоренностей о перемирии не останется без внимания", - написал Данилюк.

Вместе с тем, он ничего не написал о том, каким будет ответ украинской стороны.

Данилюк также рассказал, что бойцы 36-й бригады морской пехоты занимались инженерным оборудованием позиций взводно-опорного пункта, когда незаконные вооруженные формирования открыли огонь из ручного противотанкового гранатомета.

Секретарь СНБО высказал соболезнования семьям погибших.

Напомним, сегодня на Донбассе погибли четыре бойца ВСУ. С 00.45 в течение почти часа сепаратисты применяли вооружение БМП, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие у села Богдановка Донецкой области.

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Источник: korrespondent.net

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