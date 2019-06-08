Названа дата первого заседания новой Рады

Представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус заявил, что первое заседание Верховной рады нового созыва состоится 3 сентября 2019 года. Об этом он сказал в ходе брифинга 6 августа.

В частности, по словам Геруса, некоторые из новых назначений в Кабинете министров будут озвучены на первом заседании парламента, которое вероятнее всего состоится уже 3 сентября.

Напомним, что Слуга Народа в Верховной Раде 9 созыва будет иметь однопартийное большинство, поэтому сможет провести назначение своих представителей в руководство парламента.

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Источник: korrespondent.net