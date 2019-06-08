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06. 08. 2019

Коломойский назвал фаворитов на пост премьера

Олигарх Игорь Коломойский назвал фаворитов на должность главы Кабинета министров Украины. Об этом он заявил в интервью российскому РБК.

По словам Коломойского, фаворитами на дожность премьера являются исполнительный директор НАК Нафтогаз Украины Юрий Витренко и замглавы Офиса президента по экономическим вопросам Алексей Гончарук.

"В фаворитах гонки - Юрий Витренко и Алексей Гончарук", - отметил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что видит на посту премьер-министра человека без политического прошлого, являющегося профессиональным экономистом.

Зеленский прокомментировал назначение Вакарчука премьером

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Источник: korrespondent.net

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