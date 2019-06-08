Лента RSS
Подписаться на ленту
06 августа 2019, вторник, 16:24
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,05
  • € 2,3
06. 08. 2019

Пьяный полицейский сбил пешехода в Запорожской области

Нетрезвый сотрудник Национальной полиции сбил женщину в Мелитополе, Запорожская область. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований во вторник, 6 августа.

Инцидент произошел 5 августа на центральной улице Мелитополя. Водитель автомобиля Daewoo, находясь в нетрезвом виде, совершил наезд на пешехода. Позже оказалось, что за рулем авто находился сотрудник полиции одного из областных отделений правоохранительного органа.

Потерпевшая получила телесные травмы средней тяжести.

ГБР заявляет, что сейчас проводятся необходимые следственные действия и решается вопрос по поводу сообщения полицейскому о подозрении и избрании ему меры пресечения.

Его обвиняют в нарушении правил дорожного движения, которое повлекло травмы средней тяжести (ч. 1 ст. 286 УК). Если вина полицейского будет доказана, полицейскому грозит ограничение свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Напомним, что ранее СБУ задержала мошенников, которые присваивали деньги тяжелобольных людей.

Также сообщалось, что на Львовщине пять человек пострадали при столкновении двух мотоциклов.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Я тут пыталась вам на счет денег перевести, не получилось! Попробуйте вы на мой, может у вас получится?

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Нужна ли Беларуси интеграция с Россией?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.