Пьяный полицейский сбил пешехода в Запорожской области

Нетрезвый сотрудник Национальной полиции сбил женщину в Мелитополе, Запорожская область. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований во вторник, 6 августа.

Инцидент произошел 5 августа на центральной улице Мелитополя. Водитель автомобиля Daewoo, находясь в нетрезвом виде, совершил наезд на пешехода. Позже оказалось, что за рулем авто находился сотрудник полиции одного из областных отделений правоохранительного органа.

Потерпевшая получила телесные травмы средней тяжести.

ГБР заявляет, что сейчас проводятся необходимые следственные действия и решается вопрос по поводу сообщения полицейскому о подозрении и избрании ему меры пресечения.

Его обвиняют в нарушении правил дорожного движения, которое повлекло травмы средней тяжести (ч. 1 ст. 286 УК). Если вина полицейского будет доказана, полицейскому грозит ограничение свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Напомним, что ранее СБУ задержала мошенников, которые присваивали деньги тяжелобольных людей.

Также сообщалось, что на Львовщине пять человек пострадали при столкновении двух мотоциклов.

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Источник: korrespondent.net