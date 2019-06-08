В Харьковской области пенсионер погиб во время работ на огороде

В Харьковской области в результате несчастного случая погиб пенсионер. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции. Трагедия произошла в селе Левковка Змиевского района.
По предварительной информации, 89-летний мужчина пошел обрабатывать огород и случайно упал в реку, которая граничит с его участком. Выбраться на сушу самостоятельно мужчина не смог.
Тело погибшего нашла соседка. Уголовное производство открыто по статье 115 УК Украины "убийство" с пометкой "несчастный случай".
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Источник: korrespondent.net
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