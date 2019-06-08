ЕС выделил 127 млн евро для сирийских беженцев в Турции

Еврокомиссия выделила 127 млн ​​евро для обеспечения поддержки сирийских беженцев в рамках крупнейшей гуманитарной программы ЕС в Турции. Об этом сообщает пресс-служба ЕК во вторник, 6 августа.

Средства будут выделены на программу Чрезвычайной системы социальной защиты (ESSN) через фонд ЕС для беженцев в Турции. Новое выделение средств увеличивает общий вклад ЕС в программу до 1,125 млрд евро.

"ЕС выполняет свои обязательства перед Турцией и наиболее уязвимыми беженцами. Наше новое финансирование позволит охватить более 1,6 млн беженцев, помогая им достойно жить в Турции", – сказал комиссар по гуманитарной помощи и урегулированию кризисов Христос Стилианидес.

Он отметил, что программа "дала многим семьям шанс построить безопасное будущее после того, как они сбежали от войны в Сирии".

Программа ESSN предоставляет беженцам ежемесячную финансовую помощь через специальную дебетовую карту, которую можно использовать только на территории Турции. Ее использование строго контролируется. Программа помогает беженцам интегрироваться в местную экономику и общество, поскольку они сами оплачивают свои основные потребности, такие как еда и аренда.

Также отмечается, что ЕС в 2015-2016 годах пообещал выделить Турции 6 млрд евро на содержание нелегальных мигрантов, которые направлялись в Европу. Из этих средств к настоящему моменту выделено 5,6 млрд евро.

Напомним, в мае за неделю более 150 тысяч человек бежали из сирийских провинций Идлиб и Алеппо, спасаясь от боевых действий.

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Источник: korrespondent.net