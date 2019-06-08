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06. 08. 2019

Зеленский вернул "зеленый тариф" для домашних солнечных станций

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 6 августа, подписал законопроект, которым предусматривается порядок расчета "зеленого тарифа" для всех домашних солнечных электростанций независимо от размещения и установленной мощности. 

Данный документ должен устранить несогласованности в законе об альтернативных источниках энергии и предоставляет возможность строить солнечные электростанции как на земле, так и на крышах и фасадных конструкциях.

Документ определяет порядок расчета "зеленого" тарифа для всех домашних солнечных электростанций независимо от размещения и установленной мощности.

Ранее в Днепропетровской области заработала самая крупная в Украине солнечная электростанция. Она попала в тройку мощнейших электростанций Европы.

Еще одна солнечная электростанция появилась в Чернобыле, в ста метрах от саркофага, которым накрыли взорвавшийся реактор.

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Источник: korrespondent.net

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