Зеленский вернул "зеленый тариф" для домашних солнечных станций

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 6 августа, подписал законопроект, которым предусматривается порядок расчета "зеленого тарифа" для всех домашних солнечных электростанций независимо от размещения и установленной мощности.
Данный документ должен устранить несогласованности в законе об альтернативных источниках энергии и предоставляет возможность строить солнечные электростанции как на земле, так и на крышах и фасадных конструкциях.
Документ определяет порядок расчета "зеленого" тарифа для всех домашних солнечных электростанций независимо от размещения и установленной мощности.
Ранее в Днепропетровской области заработала самая крупная в Украине солнечная электростанция. Она попала в тройку мощнейших электростанций Европы.
Еще одна солнечная электростанция появилась в Чернобыле, в ста метрах от саркофага, которым накрыли взорвавшийся реактор.
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Источник: korrespondent.net
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