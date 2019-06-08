Эстония фактически присоединилась к блокаде Донбасса – посольство РФ

Посольство России в Эстонии выступило с критикой решения властей этой страны не признавать паспорта, выданные РФ жителям Луганской и Донецкой областей Украины. Об этом сообщается на сайте посольства во вторник, 6 августа.

"Вызывает сожаление, что Эстония продолжает упорно бороться за лидерство в гонке среди стран ЕС на антироссийском треке. Убеждены, что фактическое присоединение эстонских властей к гуманитарной блокаде Донбасса, уже более пяти лет лишенного государственных и банковских услуг, социальной поддержки, здравоохранения, образования и связи, не способствует улучшению ситуации на юго-востоке Украины", – говорится в заявлении.

Российские дипломаты считают, что если в Таллине действительно хотят помочь разрешению "внутреннего украинского кризиса", то нужно использовать свое влияние на Киев, чтобы "убедить его восстановить нормальное жизнеобеспечение Донецкой и Луганской областей, как это предусматривается Минскими соглашениями".

Накануне в Эстонии заявили, что не будут признавать паспорта РФ, выданные жителям "ЛДНР" после 24 апреля 2019 года, если владельцы этих документов ранее не были гражданами России.

А 6 августа стало известно, что Литва намерена добиваться, чтобы российские паспорта, которые по упрощенной процедуре выдаются жителям Донбасса, не признавались на уровне ЕС.

Напомним, 17 июля президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении гражданства РФ в упрощенном режиме жителям всего Донбасса.

В свою очередь правительство Украины признало незаконными паспорта России, выданные украинским гражданам на неподконтрольной территории Донбасса.

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Источник: korrespondent.net