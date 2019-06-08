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06. 08. 2019

США отменили безвиз для лиц, посещавших КНДР

Власти США лишили права безвизового въезда в страну иностранцев, которые посещали Северную Корею в течение последних восьми лет. Об этом сообщает AFP во вторник, 6 августа.

 
Отмечается, что США позволяют гражданам 38 государств – в том числе Южной Кореи и Японии – въезжать без визы на срок до 90 дней. Но теперь жители этих стран, которые ездили в Северную Корею, начиная с 1 марта 2011 года, больше не имеют права на безвизовый въезд. В Таможенной и пограничной охране США сообщили, что таким лицам придется подавать заявки на туристические или деловые визы.

Кроме КНДР, в список попали еще семь стран, посещение которых лишает права на безвизовый въезд, большинство из них – на Ближнем Востоке.

Это изменение коснется десятков тысяч людей из стран, имеющих безвиз с США, которые ездили в КНДР как туристы или для других целей в последние годы.

Указано, что нововведение может помешать президенту Южной Кореи продвигать трансграничные туристические проекты для своих граждан.

Напомним, гражданам США запрещено посещать Северную Корею с 1 сентября 2017 года. Исключения сделали лишь для журналистов и сотрудников гуманитарных организаций, а также для случаев "в интересах национальной безопасности" США.

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Источник: korrespondent.net

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