США отменили безвиз для лиц, посещавших КНДР

Власти США лишили права безвизового въезда в страну иностранцев, которые посещали Северную Корею в течение последних восьми лет. Об этом сообщает AFP во вторник, 6 августа.
Кроме КНДР, в список попали еще семь стран, посещение которых лишает права на безвизовый въезд, большинство из них – на Ближнем Востоке.
Это изменение коснется десятков тысяч людей из стран, имеющих безвиз с США, которые ездили в КНДР как туристы или для других целей в последние годы.
Указано, что нововведение может помешать президенту Южной Кореи продвигать трансграничные туристические проекты для своих граждан.
Напомним, гражданам США запрещено посещать Северную Корею с 1 сентября 2017 года. Исключения сделали лишь для журналистов и сотрудников гуманитарных организаций, а также для случаев "в интересах национальной безопасности" США.
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Источник: korrespondent.net
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