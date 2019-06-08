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06. 08. 2019

На водителя картонного "Мерседеса" заводят дело

Житель Нижнего Новгорода проехался по дорогам города на картонном "мерседесе" и выложил ролик на своей странице в соцсети. Теперь в отношении молодого человека планируют завести административные дела, сообщают российские СМИ.

Судя по кадрам, парень сел на велосипед, а сверху приделал "кузов" из картона и деревянных перекладин. В такой конструкции он передвигался по городу. Запись его поездки набрала более пяти тысяч просмотров.

Проверку размещенного в сети видеоролика начала Госавтоинспекция. Там считают, что на записи просматривается несколько фактов административных правонарушений, в числе которых - пересечение сплошной линии на дороге.

Сам создатель картонного Gelandewagen сообщил, что после проката по городу никто из правоохранителей с ним не связывался.

 
 
 
 
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Душой в гелике - попой на велике 😎 ⠀ Но это ненадолго 😌

Публикация от Илья Молодцов (@dvad_3)

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Источник: korrespondent.net

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