Самолет певицы Pink загорелся при посадке в Дании

В датском городе Тирструпе загорелся самолет, перевозивший представителей менеджмента певицы Pink. Об этом сообщает издание CBS News.

Инцидент произошел ночью в понедельник, 5 августа. Частный самолет Cessna 560XL совершал рейс из Осло, где накануне Pink дала концерт.

Во время инцидента на борту находилось десять человек. В частности, четверо американцев, двое австралийцев и один британец. Самой певицы в самолете не было.

По данным представителей Pink, никто из пассажиров самолета не пострадал. Также сообщается, что концерт певицы в Тирструпе после происшествия отменен не будет.

Ранее пассажирский самолет British Airways совершил экстренную посадку в испанской Валенсии.

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Источник: korrespondent.net