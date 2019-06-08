Жесткий Brexit. Регионы обдумывают независимость

Новый премьер-министр Британии Борис Джонсон обещает выйти из Евросоюза любой ценой. Он настаивает на варианте жесткого Brexit, то есть без соглашений с Брюсселем. Руководство ЕС также считает, что жесткий вариант наиболее вероятный сценарий выхода королевства из блока.

На прошлой неделе Джонсон посетил Уэльс, Шотландию и Северную Ирландию с целью убедить их, что Brexit не приведет к катастрофическим последствиям. Но там премьера с его планом приняли холодно и обдумывают свою независимость. Корреспондент.net рассказывает подробности.

Борис готовит жесткий развод с ЕС

Эксцентричный политик, бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, ушедший с должности со скандалом, был избран новым премьером и заступил на пост 23 июля.

Стоит отметить, что, несмотря на необычный внешний вид Джонсона и его неоднозначные высказывания, он добился определенных успехов и как мэр, и как министр иностранных дел.

Что касается его отношения к Brexit, то в 2016 году, будучи мэром Лондона, Джонсон открыто выступал за выход королевства из ЕС и пытался убедить избирателей на референдуме. Для этого политик объездил всю Англию на красном автобусе, который стал трибуной для его выступлений.

После победы сторонников Brexit на голосовании премьер Дэвид Кэмерон ушел в отставку и на его место пришла Тереза Мэй, которая лично была против выхода Британии из Евросоюза. На посту она пыталась добиться принятия мягкого плана, но не нашла общий язык с Брюсселем.

1 августа новое правительство Джонсона выделило дополнительные 2,1 миллиарда фунтов на подготовку к жесткому варианту - выходу Британии из ЕС без соглашения.

Такой вариант обсуждался и на состоявшемся в Лондоне заседании спецкомитета по подготовке к выходу из Евросоюза, на котором председательствовал новый премьер.

Джонсон обещает во что бы то ни стало вывести страну из Евросоюза 31 октября, по окончании срока действия нынешней отсрочки Brexit.

Дополнительные средства пойдут на борьбу с очередями и заторами на переправе через Ла-Манш и с перебоями в поставках жизненно важных товаров, в частности, лекарств, из континентальной Европы.

Предыдущее правительство уже выделило примерно такую же сумму на подготовку к жесткому выходу и тому, что на границе с остальной Европой в одночасье появится таможенный контроль.

Некоторые политики, такие как теневой министр финансов, лейборист Джон Макдоннел, критикуют кабинет Джонсона за трату денег налогоплательщиков не на нужды граждан. Но в пограничной службе королевства считают, что это необходимо было сделать еще три года назад, сразу после референдума.

Северные часли Британии хотят независимости

Северные страны Великобритании опасаются, что жесткий вариант выхода из Евросоюза приведут к их экономическому краху. Чтобы их успокоить Джонсон провел турне и встретился с главами Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии. И везде его приняли холодно.

В Эдинбурге премьер королевства встретился с главой правительства Шотландии Николой Стерджен, которая накануне встречи выступила с критикой в адрес Джонсона.

"Народ Шотландии не голосовал за это правительство консерваторов, не голосовал за этого нового премьер-министра, он не голосовал за Brexit и, конечно, не голосовал за катастрофический Brexit без соглашения, который планирует Джонсон", - сказала политик.

Стерджен после рассказала, что встреча так и не внесла ясности в вопрос о том, каким образом новый премьер планирует переубедить Брюссель и все же заключить сделку. Глава Шотландии считает, что, несмотря на свои заявления, Джонсон нацелен только на жесткий выход.

Опрос среди жителей Шотландии, опубликованный 5 августа, показал, что 46 процентов поддерживают отделение своей страны от Великобритании. Против отделения выступило 43 процента. Сейчас правительство Шотландии готовится к референдуму по этому вопросу.

В Уэльсе Джонсона встретили не радушнее. Накануне визита Союз фермеров Уэльса выпустил предупреждение об угрозе "гражданского неповиновения" в случае выхода страны из ЕС без сделки. Жесткий Brexit грозит резким повышением пошлин.

В ответ глава правительства призвал "с гордостью и оптимизмом смотреть в будущее" и пообещал обеспечить их господдержкой.

По последним данным каждый десятый валлиец поддерживает независимость Уэльса. Хоть большинство жителей поддержали Brexit, но, как отмечают социологи, жесткий вариант может изменить ситуацию.

В вопросе Brexit Северная Ирландия - наиболее конфронтационный регион, поскольку по нему проходит граница Великобритании и ЕС. Сейчас граница между Ирландией и Северной Ирландией открыта, на ней проходит никаких проверок.

Джонсон хочет заменить план Мэй, который предполагал, что Северная Ирландия останется в составе Таможенного союза ЕС и единого европейского рынка. В случае закрытия границы регион ждет рецессия.

Лидер ирландской националистической партии Мэри Лу Макдональд ранее предупредила, что жесткий выход из Британии приведет к вопросу об объединении Северной Ирландии с Ирландской Республикой.

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Источник: korrespondent.net