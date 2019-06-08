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06. 08. 2019

Скончалась нобелевский лауреат по литературе

Американская писательница, лауреат Нобелевской премии Тони Моррисон, умерла в возрасте 88 лет, сообщает Associated Press со ссылкой на издателя Альфреда Кнопфа.

"Моррисон умерла в понедельник, 5 августа, в медицинском центре в Нью-Йорке. Ей было 88 лет", - говорится в сообщении.

Она была первой чернокожей женщиной, удостоенной Нобелевской премии по литературе (1993). Шведская академия отмечала язык автора и ее "проницательную силу".

Роман Тони Моррисон "Возлюбленная", в котором мать совершает трагический выбор между умерщвлением собственного ребенка и спасением девушки из рабства, получил Пулитцеровскую премию за лучшую художественную книгу в 1988 году. Это произведение также легло в основу фильма 1998 года с Опрой Уинфри в главной роли.

Напомним, в апреле на 94-м году жизни умер Пол Грингард − нейробиолог и лауреат Нобелевской премии по физиологии или медицине​.
 
Умер лауреат Нобелевской премии по химии Йенс Скоу

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Источник: korrespondent.net

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