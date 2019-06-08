На Донбассе за день четыре обстрела, у ВСУ потери

Подразделения сепаратистов с начала нынешних суток четыре раза нарушили перемирие на Донбассе. Четверо украинских военнослужащих погибли, еще один был ранен, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил во вторник, 6 августа.

Враг вел огонь из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Обстрелы фиксировались возле населенных пунктов Богдановка, Павлополь и Травневое.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" НВФ совершили три обстрела позиций объединенных сил, а в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" – один.

Ранее в среду стало известно о гибели четырех бойцов ВСУ на Донбассе в районе Павлополя. Подробности произошедшего рассказал командир отдельной 36-й бригады морской пехоты ВСУ, полковник Андрей Игнатов.

Свою очередь президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран-участниц нормандского формата собраться для возобновления переговоров относительно ситуации на Донбассе.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net